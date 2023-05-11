Центробанк продолжит работу по возврату международных резервов России

Зампред ЦБ Гузнов: регулятор продолжает работу над возвратом замороженных резервов России

Центробанк России не отказался от идеи подачи исков по поводу заморозки международных резервов. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Гузнов, его цитирует «Интерфакс».

О том, что регулятор ведет подготовку к возврату резервов страны, Гузнов сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Он отметил, что, с учетом разных юрисдикций, речь идет не об одном, а о нескольких исках. «Эта тематика действительно изучается», — добавил Гузнов.

Зампред напомнил о выступлении главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в котором она сообщила о сложностях во взаимодействии со сторонами процесса, в том числе с адвокатами стран, где предстоит проводить работу. Гузнов сообщил, что о начале активных процессов по разморозке резервов публика будет проинформирована после проведения регулятором подготовительных мероприятий. Он добавил, что пока нет возможности предоставить дополнительную информацию.

В настоящее время заблокированные Евросоюзом активы физлиц и компаний из России оцениваются в 24,1 миллиарда евро — такую сумму назвал представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд. Министр финансов США Джанет Йеллен в апреле сообщила, что ведомство обсуждает возможные механизмы передачи замороженных российских активов Украине с международными партнерами Вашингтона. По ее словам, США уже начали передавать Украине активы, конфискуемые у российских физлиц, но пока не могут сделать то же самое с государственными активами.