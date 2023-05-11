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16:48, 11 мая 2023Экономика

Центробанк продолжит работу по возврату международных резервов России

Зампред ЦБ Гузнов: регулятор продолжает работу над возвратом замороженных резервов России

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Центробанк России не отказался от идеи подачи исков по поводу заморозки международных резервов. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Гузнов, его цитирует «Интерфакс».

О том, что регулятор ведет подготовку к возврату резервов страны, Гузнов сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Он отметил, что, с учетом разных юрисдикций, речь идет не об одном, а о нескольких исках. «Эта тематика действительно изучается», — добавил Гузнов.

Зампред напомнил о выступлении главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в котором она сообщила о сложностях во взаимодействии со сторонами процесса, в том числе с адвокатами стран, где предстоит проводить работу. Гузнов сообщил, что о начале активных процессов по разморозке резервов публика будет проинформирована после проведения регулятором подготовительных мероприятий. Он добавил, что пока нет возможности предоставить дополнительную информацию.

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В настоящее время заблокированные Евросоюзом активы физлиц и компаний из России оцениваются в 24,1 миллиарда евро — такую сумму назвал представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд. Министр финансов США Джанет Йеллен в апреле сообщила, что ведомство обсуждает возможные механизмы передачи замороженных российских активов Украине с международными партнерами Вашингтона. По ее словам, США уже начали передавать Украине активы, конфискуемые у российских физлиц, но пока не могут сделать то же самое с государственными активами.

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