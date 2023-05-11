Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:48, 11 мая 2023Россия

Российский школьник решил сделать сальто и попал в реанимацию

В Бийске школьник решил сделать сальто, ударился головой и попал реанимацию

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Бийске Алтайского края подросток решил сделать сальто и попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Barnaul 22».

По его данным, 14-летний школьник решил сделать сальто, спрыгнув с мусорного бака — подросток ударился головой, после чего потерял сознание. Прибывшие на место медики реанимировали мальчика.

Подростка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Более подробных данных о его состоянии нет. Подробности случившегося выясняются.

Ранее в крымском Симферополе 14-летний подросток захотел удивить подругу на детской площадке с помощью веревочного каната и погиб. Школьник стал набрасывать канат себе на шею, после чего несовершеннолетний поскользнулся и веревка сдавила ему горло.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о начале военных сборов для граждан в запасе. Что это такое и к кому относится
Обнаружена причина быстрого таяния льда в Гренландии
66-летняя фитнес-инструктор показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов
В России стало невозможно оперативно чинить технику Bosch
Губернатор рассказал о горячей линии по воинской службе в Белгородской области
Россиянина осудили на 12 лет за совершенное в 2015 году убийство предпринимателя
Мертвую российскую учительницу нашли в рейсовом автобусе
Конкурент Эрдогана пообещал развернуть Турцию на Запад
В Киеве заявили о попытках разных стран усадить Украину за стол переговоров
Военный аналитик усомнился в скором завершении спецоперации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.