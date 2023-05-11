Российский школьник решил сделать сальто и попал в реанимацию

В Бийске школьник решил сделать сальто, ударился головой и попал реанимацию

В Бийске Алтайского края подросток решил сделать сальто и попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Barnaul 22».

По его данным, 14-летний школьник решил сделать сальто, спрыгнув с мусорного бака — подросток ударился головой, после чего потерял сознание. Прибывшие на место медики реанимировали мальчика.

Подростка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Более подробных данных о его состоянии нет. Подробности случившегося выясняются.

Ранее в крымском Симферополе 14-летний подросток захотел удивить подругу на детской площадке с помощью веревочного каната и погиб. Школьник стал набрасывать канат себе на шею, после чего несовершеннолетний поскользнулся и веревка сдавила ему горло.