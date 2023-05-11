Первая российская авиакомпания запросила разрешение на полеты в Грузию

Росавиация: авиакомпания Red Wings запросила допуск к полетам в Грузию из трех городов РФ

Первая российская авиакомпания — Red Wings — запросила разрешение на полеты в Грузию из трех городов РФ. Об этом говорится в материалах к заседанию межведомственной комиссии на сайте Росавиации.

В документах указано, что перевозчик просит допуск к полетам в Тбилиси из Москвы (21 раз в неделю), Самары (семь раз) и Казани (семь раз).

Ранее сообщалось, что туристы резко начали искать авиабилеты в Грузию на фоне новостей о восстановлении авиасообщения с Россией с 15 мая. Так, интерес к перелетам по данному направлению вырос в семь раз. Сейчас стоимость билета с пересадкой в июне начинается от 40 тысяч рублей в обе стороны.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указы, облегчающие туристические поездки между Россией и Грузией. Таким образом, запрет на воздушные перевозки, действовавший с 8 июля 2019 года, утратил свою силу.