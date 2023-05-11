Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:22, 11 мая 2023Путешествия

Первая российская авиакомпания запросила разрешение на полеты в Грузию

Росавиация: авиакомпания Red Wings запросила допуск к полетам в Грузию из трех городов РФ

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Первая российская авиакомпания — Red Wings — запросила разрешение на полеты в Грузию из трех городов РФ. Об этом говорится в материалах к заседанию межведомственной комиссии на сайте Росавиации.

В документах указано, что перевозчик просит допуск к полетам в Тбилиси из Москвы (21 раз в неделю), Самары (семь раз) и Казани (семь раз).

Ранее сообщалось, что туристы резко начали искать авиабилеты в Грузию на фоне новостей о восстановлении авиасообщения с Россией с 15 мая. Так, интерес к перелетам по данному направлению вырос в семь раз. Сейчас стоимость билета с пересадкой в июне начинается от 40 тысяч рублей в обе стороны.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указы, облегчающие туристические поездки между Россией и Грузией. Таким образом, запрет на воздушные перевозки, действовавший с 8 июля 2019 года, утратил свою силу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
Украина отложила контрнаступление ВСУ. Почему Зеленский заколебался?
Жильцы сталинской высотки в центре Москвы устроили массовую драку
Китаист спрогнозировал реакцию Пекина на визит Лиз Трасс на Тайвань
ВМФ России получит вторую серийную АПЛ проекта 885М
Стало известно о стагнации цен на новостройки в Москве
ЕС призвал Грузию не пускать в страну российские самолеты
Названы даты проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Умерла звезда сериала «Главный госпиталь» Джэклин Зимен
Дизайнер раскрыла секрет омоложения 71-летней певицы Ирины Аллегровой
Дизайнер интерьеров предостерегла от размещения телевизора на стене
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.