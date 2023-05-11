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19:15, 11 мая 2023Россия

В Роспотребнадзоре прокомментировали появление в Москве роя насекомых

Роспотребнадзор: снятый на видео в Москве рой клопов не опасен для здоровья людей

Фото: Fas Khan / Unsplash

Рой клопов, появившийся в Москве после дождя, не опасен для здоровья человека. Об этом в четверг, 11 мая, со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает РИА Новости.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что после дождя в столице заметили летающих насекомых, и опубликовал соответствующее видео. По данным канала, местные жители закрывали окна и обращались в экстренные службы.

«Растительноядные клопы, видео с которыми сегодня распространяются в социальных сетях, не представляют опасности для здоровья человека и домашних животных», — говорится в комментарии пресс-службы Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что проведение мероприятий по уничтожению насекомых не требуется.

Ранее биолог-энтомолог Роман Хряпин в беседе с «Лентой.ру» рассказал о насекомых, которые появились в Москве после дождя. Специалист предположил, что это клоп Kleidocerys resedae, питающийся соком деревьев.

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Никита Абрамов
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