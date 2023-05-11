США пригрозили Грузии санкциями в случае возобновления авиасообщения с Россией

Госдеп США пригрозил Грузии санкциями в случае возобновления прямого авиасообщения с РФ

Официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США допускают возможность введения санкций против компаний Грузии в случае возобновления ею прямого авиасообщения с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, грузинские авиакомпании могут подвергнуться риску санкций, «если будут обслуживать воздушные суда, подлежащие мерам импортного и экспортного контроля».

10 мая президент России Владимир Путин подписал указы, которые облегчат туристические поездки между Россией и Грузией. Глава государства снял запрет на прямое авиасообщение между странами, а также отменил визы для граждан Грузии с 15 мая.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией отмену визового режима и запуск прямых рейсов со стороны России. Она подчеркнула, что считает этот шаг неприемлемым, и призвала власти созвать Совбез, чтобы рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз для россиян.

