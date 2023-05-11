Россиянам раскрыли способы избежать обмана при покупке жилья в Турции

Garnet: не стоит верить объявлениям, предлагающим за €50 тыс. жилье для ВНЖ в Турции

Россиянам не стоит верить объявлениям, где предлагают готовые объекты в Турции за 50 тысяч евро с возможностью получить вид на жительство (ВНЖ). Способы избежать обмана при выборе недвижимости в популярной курортной стране раскрыла «Ленте.ру» руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Позднякова.

«Фейки — это жестокое разочарование для клиентов. Такие люди приезжают и видят, что там и близко нет таких цен на жилье. Если и найдется такой объект, то это, скорее всего, либо очень старый дом, либо очень плохая локация. Так, например, в Анталии есть очень криминальные районы, где идет активная торговля наркотиками», — предупредила эксперт.

После разрушительных землетрясений, которые случились в Турции в феврале 2023 года, специалистка призывает обратить особое внимание на материалы, из которых построен дом. Позднякова уточнила, что сроки эксплуатации зданий там не такие, как в России — не 150-300 лет, а около 25 лет. Кроме того, необходимо анализировать актуальное состояние дома и понимать, как он вводился в эксплуатацию, — многие здания сдавались по не совсем законным или откровенно незаконным схемам, подчеркнула эксперт.

Позднякова также посоветовала нанимать отдельно риелтора и адвоката, которые говорят по-русски, иначе покупка жилья в Турции станет лотереей. При выборе объекта специалистка рекомендует не открывать объявления с ценой ниже 75 тысяч долларов, а также обратить внимание на иллюстрации — рендеры это или реальные фотографии.

Кроме того, следует сразу уточнить, какая стоимость объекта прописана в ТАПУ (TAPU — документ, который подтверждает право собственности на недвижимость в Турции). «Так, если в ТАПУ указывается менее 75 тысяч долларов, то ВНЖ за такой объект точно нельзя будет получить», — пояснила Позднякова.

Эксперт также советует оценить сам дом и локацию. Если в объявлении за 50 тысяч долларов говорится о нахождении рядом с морем, то это фейк, потому что подобные объекты стоят не менее 450 тысяч долларов, предостерегла специалистка.

Ранее эксперты раскрыли главные стереотипы о рынке недвижимости в Турции. Например, жилье в Алании, вопреки убеждениям многих россиян, перестало быть очень доступным и по стоимости приблизилось к европейскому. Другим заблуждением специалисты назвали уверенность в том, что в городе есть только элитная недвижимость — там доступны не только высокобюджетные объекты, но и так называемые турецкие дома без бассейнов и без инфраструктуры, которые зачастую расположены достаточно далеко от моря.