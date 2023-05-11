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12:43, 11 мая 2023Россия

Беспилотник взорвался у белгородского села

Shot: беспилотник взорвался у белгородского села Беломестное, столкнувшись с деревом
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Беспилотник взорвался у села Беломестное Новооскольского района Белгородской области, столкнувшись с деревом. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, дрон пересек российскую границу со стороны Украины в ночь на четверг, 11 мая, и пролетел около 60 километров.

Коптер нашли в ветвях деревьев в километре от села Беломестное. Он взорвался, в результате никто не пострадал.

Обломки беспилотника направили на изучение экспертам.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал об обстреле Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Белгородский глава пояснил, что в результате атаки оказалась повреждена линия электропередачи. Жители семи населенных пунктов остались без света.

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Анна Щербакова
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