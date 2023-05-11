Беспилотник взорвался у белгородского села
Shot: беспилотник взорвался у белгородского села Беломестное, столкнувшись с деревом
Беспилотник взорвался у села Беломестное Новооскольского района Белгородской области, столкнувшись с деревом. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.
По данным издания, дрон пересек российскую границу со стороны Украины в ночь на четверг, 11 мая, и пролетел около 60 километров.
Коптер нашли в ветвях деревьев в километре от села Беломестное. Он взорвался, в результате никто не пострадал.
Обломки беспилотника направили на изучение экспертам.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал об обстреле Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Белгородский глава пояснил, что в результате атаки оказалась повреждена линия электропередачи. Жители семи населенных пунктов остались без света.