Россиян предупредили о снижении цен на отдых в Турции

АТОР: туроператор Anex Tour предупредил россиян о снижении цен на отдых в Стамбуле

Турагенты предупредили россиян о снижении цен на отдых в Стамбуле, Турция. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) 11 мая.

«Несмотря на то, что сейчас май, а значит в Стамбуле высокий сезон, есть снижение цен на перевозку. Также некоторые отели предлагают спецпредложения. Все это позитивно отражается на итоговой стоимости тура», — объяснил туроператор Anex Tour.

Так, компания предлагает отдых в бутиковом отеле Megaron Hotel в Стамбуле на двоих за 52 тысячи рублей. Путевка будет включать не только проживание в отеле, но и перелет, трансфер, а также страховку и завтраки. Такой тур можно приобрести на 16 мая.

Экскурсионная поездка по Стамбулу в период с 12 по 20 мая обойдется путешественникам минимум в 79 тысяч рублей на двоих на пять ночей. Отдых будет включать трехзвездочный отель с завтраками. За 118 тысяч рублей можно будет совместить путешествие в Стамбул и Каппадокию с вылетом 16 мая и проживанием в четырехзвездочной гостинице. В путевку войдет внутренний перелет.

Кроме того, наблюдается снижение стоимости на отпуск в Анталье и на Эгейском побережье, отмечают эксперты. При этом турагенты предупреждают, что ситуация может внезапно смениться ростом цен.

Ранее в мае эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин посоветовал россиянам для экономии на поездке в Турцию приобретать пакетные туры, а не снимать жилье и прилетать в страну самостоятельно. По его словам, путевки на курорты республики, купленные у туроператоров, обходятся дешевле, чем самостоятельное путешествие.