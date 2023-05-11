Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:12, 11 мая 2023Путешествия

Россиян предупредили о снижении цен на отдых в Турции

АТОР: туроператор Anex Tour предупредил россиян о снижении цен на отдых в Стамбуле

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Турагенты предупредили россиян о снижении цен на отдых в Стамбуле, Турция. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) 11 мая.

«Несмотря на то, что сейчас май, а значит в Стамбуле высокий сезон, есть снижение цен на перевозку. Также некоторые отели предлагают спецпредложения. Все это позитивно отражается на итоговой стоимости тура», — объяснил туроператор Anex Tour.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

Так, компания предлагает отдых в бутиковом отеле Megaron Hotel в Стамбуле на двоих за 52 тысячи рублей. Путевка будет включать не только проживание в отеле, но и перелет, трансфер, а также страховку и завтраки. Такой тур можно приобрести на 16 мая.

Экскурсионная поездка по Стамбулу в период с 12 по 20 мая обойдется путешественникам минимум в 79 тысяч рублей на двоих на пять ночей. Отдых будет включать трехзвездочный отель с завтраками. За 118 тысяч рублей можно будет совместить путешествие в Стамбул и Каппадокию с вылетом 16 мая и проживанием в четырехзвездочной гостинице. В путевку войдет внутренний перелет.

Кроме того, наблюдается снижение стоимости на отпуск в Анталье и на Эгейском побережье, отмечают эксперты. При этом турагенты предупреждают, что ситуация может внезапно смениться ростом цен.

Ранее в мае эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин посоветовал россиянам для экономии на поездке в Турцию приобретать пакетные туры, а не снимать жилье и прилетать в страну самостоятельно. По его словам, путевки на курорты республики, купленные у туроператоров, обходятся дешевле, чем самостоятельное путешествие.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
В Минюсте захотели решить вопрос с одной статьей Конституции
ЕС отказался включать в 11-й пакет санкций против России ядерную энергетику
На Украине бизнесменов обвинили в поставке оружия России
В ТЦ в российском городе лифтом придавило рабочего
Избиение и ранение москвича убийцей с ножом попало на видео
Бывший муж Бородиной преподнес новой возлюбленной подарок за 50 миллионов рублей
Тренер ЦСКА сравнил победы в Кубке Стэнли и Кубке Гагарина
ФСБ пресекла подготовку поджога военкомата и администрации Минеральных Вод
Россиянам рассказали о влиянии шашлыка на фигуру
Участник группы «Би-2» подтвердил отмену концерта в «Лужниках»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.