Россиянка создала духи из янтаря «с ароматом балтийского шторма»

Студентка КГТУ Катерина Наумкина создала духи «с ароматом балтийского шторма»

Студентка Калининградского государственном технического университета (КГТУ) создала духи из янтаря «с ароматом балтийского шторма». Как уточняет со ссылкой на пресс-службу учебного заведения ТАСС, в духах россиянки читаются нотки янтаря, жасмина, лимона, мяты, бергамота и фруктов.

Представители КГТУ отметили, что инновационный продукт был создан на кафедре химии. «О разработке рассказала студентка второго курса, обучающаяся по направлению "Пищевая биотехнология", Катерина Наумкина. Над созданием духов она работала в авторском коллективе», — рассказали в учебном заведении.

В вузе добавили, учебные кафедры не первый год ставят эксперименты с вариантами применения янтаря. Созданную при попытках использования солнечного камня в парфюмерии ароматическую композицию представили на секции «Химия» II Национальной студенческой научно-технической конференции «Дни науки» в КГТУ.

Ранее сообщалось, что в России выпустили написанную в соавторстве с нейросетью книгу.