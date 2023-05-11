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14:19, 11 мая 2023Моя страна

Россиянка создала духи из янтаря «с ароматом балтийского шторма»

Студентка КГТУ Катерина Наумкина создала духи «с ароматом балтийского шторма»

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Студентка Калининградского государственном технического университета (КГТУ) создала духи из янтаря «с ароматом балтийского шторма». Как уточняет со ссылкой на пресс-службу учебного заведения ТАСС, в духах россиянки читаются нотки янтаря, жасмина, лимона, мяты, бергамота и фруктов.

Представители КГТУ отметили, что инновационный продукт был создан на кафедре химии. «О разработке рассказала студентка второго курса, обучающаяся по направлению "Пищевая биотехнология", Катерина Наумкина. Над созданием духов она работала в авторском коллективе», — рассказали в учебном заведении.

В вузе добавили, учебные кафедры не первый год ставят эксперименты с вариантами применения янтаря. Созданную при попытках использования солнечного камня в парфюмерии ароматическую композицию представили на секции «Химия» II Национальной студенческой научно-технической конференции «Дни науки» в КГТУ.

Ранее сообщалось, что в России выпустили написанную в соавторстве с нейросетью книгу.

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Варвара Кошечкина
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