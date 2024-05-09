В Конгрессе США заблокировали инициативу об отстранении Джонсона

Палата представителей Конгресса США заблокировала отстранение спикера Джонсона

Палата представителей Конгресса США заблокировала инициативу об отстранении спикера Майка Джонсона. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на результаты голосования.

За прекращение полномочий сенатора проголосовали 43 конгрессмена. В свою очередь, 359 парламентариев выступили против. Среди заблокировавших инициативу были как республиканцы, так и демократы.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила о запуске процедуры отстранения Майка Джонсона от должности спикера Палаты представителей Соединенных Штатов. Она грозилась свергнуть однопартийца после того, как тот пошел наперекор республиканскому большинству Палаты и обеспечил выделение 61 миллиарда долларов военной помощи Киеву.