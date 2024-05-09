Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:10, 9 мая 2024Мир

В Конгрессе США заблокировали инициативу об отстранении Джонсона

Палата представителей Конгресса США заблокировала отстранение спикера Джонсона

Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters

Палата представителей Конгресса США заблокировала инициативу об отстранении спикера Майка Джонсона. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на результаты голосования.

За прекращение полномочий сенатора проголосовали 43 конгрессмена. В свою очередь, 359 парламентариев выступили против. Среди заблокировавших инициативу были как республиканцы, так и демократы.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила о запуске процедуры отстранения Майка Джонсона от должности спикера Палаты представителей Соединенных Штатов. Она грозилась свергнуть однопартийца после того, как тот пошел наперекор республиканскому большинству Палаты и обеспечил выделение 61 миллиарда долларов военной помощи Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытались атаковать российскую нефтебазу, в Белгороде трижды за ночь объявляли ракетную опасность. Что известно?

      Военные ВСУ пожаловались на российские беспилотники

      В Конгрессе США заблокировали инициативу об отстранении Джонсона

      Россияне назвали главные преимущества работы с зумерами

      Озвучено состояние пострадавших из-за ночной атаки на Белгородскую область

      У вице-премьера по восстановлению Украины возник риск лишиться поста

      Над российским регионом уничтожили два БПЛА

      Туристка потратила на Кубе миллион рублей и пожаловалась на «пофигизм местных»

      Поставщик Renault подал иск в суд о банкротстве завода «Москвич»

      Россиянам рассказали о самых опасных весенних инфекциях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше