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13:50, 11 мая 2023Россия

Российский губернатор опроверг сообщения о поджогах лесов диверсантами

Свердловский губернатор Куйвашев опроверг данные о поджогах уральских лесов диверсантами
СюжетПожары в Свердловской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Информация о том, что леса в Свердловской области поджигают диверсанты, не соответствует действительности. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев, его слова приводит департамент информационной политики региона в Telegram-канале.

«Я вижу слухи о том, что виновниками пожара являются диверсанты, которые ходят по лесам и специально их поджигают. Если честно, это чушь. Пожары возникают в первую очередь из-за человеческого фактора, банальных бытовых ситуаций, из-за неосторожного обращения с огнем», — опроверг появившиеся в сети данные глава российского региона.

По словам Куйвашева, на быстрое распространение пожаров повлияла погода. Он призвал всех быть осторожными и аккуратно обращаться с огнем на природе.

В Свердловской области сложилась сложная ситуация с пожарами, в лесах российского региона ввели режим ЧС. Смог от пожара зафиксировали в Екатеринбурге. Помимо этого, режим ЧС из-за распространения огня действует в Тюменской, Курганской и Амурской областях.

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Анастасия Шейкина
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