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11:05, 11 мая 2023Мир

Япония решила помочь соседним с Украиной странам

В Минфине Японии заявили о возможности выделить $1 млрд на помощь странам-соседям Украины

Фото: Samuel Rajkumar / Reuters

Токио может выделить материальную помощь соседним с Украиной странам. Планами поделился министр финансов Японии Сюнъити Судзуки перед заседанием министров финансов и глав Центробанков стран «Большой семерки» (G7) в Ниигате, передает ТАСС.

«Мы планируем выделить для соседних с Украиной стран один миллиард долларов при посредничестве Японского банка для международного сотрудничества», — заявил Судзуки. Однако он не уточнил, какие это государства и для каких целей будет направлен пакет помощи.

Ранее премьер-министр Фумио Кисида сообщил, что Япония безвозмездно выделит Киеву 470 миллионов долларов на энергетические и другие гуманитарные нужды, а также 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение. Политик подчеркнул, что Токио «будет оказывать поддержку без интервалов».

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Семен Александров
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