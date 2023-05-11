В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

Сразу в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на четверг, 11 мая. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

По данным карты, она объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях. Также сирены звучат в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

До этого власти Днепропетровской области заявили о повреждении газопровода и промпредприятия.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. До этого она звучала на юге и востоке страны.