Захарова ответила на попытку Украины найти «трибуну» в союзных России странах

Захарова раскритиковала предоставление «трибуны» офису Зеленского в союзных России странах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на публикацию статьи главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака на узбекистанском и азербайджанском новостных порталах. Соответствующий комментарий был опубликован на сайте ведомства.

Она указала на «созидательный вклад России на постсоветском пространстве» и ее роль как ведущего партнера стран Центральной Азии в целом ряде областей, обвинив Ермака в попытке выставить Россию почти как «главную угрозу» дружественным России народам.

«Предоставление в союзных нам странах "трибуны" высокопоставленному представителю нацистских властей Украины для извращения сути наших отношений, конечно, вызывает вопросы. Безусловно, "коллективный Запад" не скрывает намерений нанести урон России, используя для этого, в том числе, и постсоветское пространство, которое он рассматривает не как самоценного партнера, а в качестве еще не целиком освоенного плацдарма для нападок на нашу страну», — заявила дипломат.

Ранее Захарова отреагировала на открытие первого офиса НАТО в Азии, обвинив Североатлантический альянс в намерении продолжать милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы «плодить натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности».