МИД России отреагировал на планы НАТО открыть первый офис в Азии

МИД России обвинил НАТО в милитаризации Азии из-за планов открыть офис в Японии

Открытие первого офиса НАТО в Азии свидетельствует о намерении альянса продолжать милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона. Так на планы объединения отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Намерение НАТО открыть офис в японской столице — очередное свидетельство глобальных амбиций и планов альянса основательно закрепиться в АТР, чтобы плодить натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности», — отметила дипломат.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в интервью CNN подтвердили переговоры об открытии офиса. Глава альянса подчеркнул, что «происходящее в Европе важно для Азии, а происходящее в Азии — для Европы».

Ранее газета Nikkei Asia сообщила, что НАТО откроет офис связи в Токио, который позволит проводить консультации с Японией и партнерами в регионе, поскольку «Китай и его сотрудничество с Россией становятся новым вызовом для блока». Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что это подорвет стабильность и станет угрозой миру в регионе.