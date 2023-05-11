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04:27, 11 мая 2023Мир

Трамп посоветовал республиканцам допустить дефолт при одном условии

Трамп: республиканцам следует допустить дефолт, если не произойдет сокращение расходов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Gaelen Morse / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп посоветовал республиканцам допустить дефолт в стране в случае отказа Белого дома от масштабного сокращения расходов. С таким призывом он выступил в эфире телеканала CNN.

«Я говорю республиканцам там, конгрессменам и сенаторам: если они не дадут вам масштабных сокращений, вам следует пойти на дефолт», — заявил политик. При этом он выразил надежду, что необходимости в этом не возникнет, так как демократы пойдут на уступки и уменьшат государственные расходы в обмен на повышение потолка госдолга.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что у Минфина заканчиваются способы, которые могут помочь избежать дефолта в стране. По ее словам, министерство уже несколько месяцев использует экстраординарные меры, но возможность продолжать это делать подходит к концу.

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Марина Совина
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