Генерал МВД Умнов заявил о невиновности по взяткам на 65 миллионов рублей

«Ъ»: экс-глава ГУ МВД по Петербургу генерал Умнов отверг обвинения в получении взяток

Бывший начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал Сергей Умнов категорически отверг обвинения в получении взяток на 65 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

После предъявления обвинения в коррупции генерал заявил о непричастности к совершению преступлений. Его защита настаивает, что средства, поступающие в Фонд содействия программам ГУВД, тратились на нужды полиции. Следствием за 11 месяцев работы не найдено подтверждения вины генерала, отметили его адвокаты. Бизнесмены, которые, по мнению следователей, были взяткодателями, заявляют, что спонсировали работу петербургской полиции, а не ее начальника.

Из предъявленного Умнову обвинения следует, что с 2013 по 2019 год он собирал деньги с коммерческих регистрационно-экзаменационных отделений санкт-петербургского УГИБДД. В созданную им коррупционную ОПГ входили, по версии Следственного комитета России (СКР), генерал-майоры Иван Абакумов и Алексей Семенов, занимавшие должности заместителя петербургского главка по тылу и начальника регионального УГИБДД соответственно, а также руководитель правового отдела УГИБДД Елена Копьева.

Об ужесточении обвинения генералам МВД, находящимся под арестом с 2022 года, стало известно 10 мая. СКР переквалифицировал их деяния со злоупотребления полномочиями на получение взяток по 10 эпизодам от бизнесменов.