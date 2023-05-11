Изъятие ФСБ спрятанного в фурах кокаина попало на видео
Изъятие сотрудниками ФСБ почти 500 килограммов латиноамериканского кокаина на российской границе в Смоленской области попало на видео. Запись публикует РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
На кадрах видно, как силовики находят тайник внутри машины, открывают его с помощью отвертки и достают оттуда более сотни упаковок с наркотиками. После этого они задерживают иностранца.
Как стало известно, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228.1 («Незаконный оборот наркотиков») и 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотиков»), он арестован.
Партия латиноамериканского кокаина следовала в Польшу. Его нашли в ходе досмотра фуры с государственным регистрационным знаком Турции. Наркотик был расфасован в 116 упаковок и спрятан в тайнике. Еще 373 упаковки были найдены во втором грузовике.
Общий весь изъятого кокаина составил 492 килограмма.