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11:26, 11 мая 2023Силовые структуры

Изъятие ФСБ спрятанного в фурах кокаина попало на видео

ФСБ показала видео изъятия спрятанных в фурах 500 килограммов кокаина в Смоленской области

Изъятие сотрудниками ФСБ почти 500 килограммов латиноамериканского кокаина на российской границе в Смоленской области попало на видео. Запись публикует РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

На кадрах видно, как силовики находят тайник внутри машины, открывают его с помощью отвертки и достают оттуда более сотни упаковок с наркотиками. После этого они задерживают иностранца.

Как стало известно, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228.1 («Незаконный оборот наркотиков») и 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотиков»), он арестован.

Партия латиноамериканского кокаина следовала в Польшу. Его нашли в ходе досмотра фуры с государственным регистрационным знаком Турции. Наркотик был расфасован в 116 упаковок и спрятан в тайнике. Еще 373 упаковки были найдены во втором грузовике.

Общий весь изъятого кокаина составил 492 килограмма.

Елизавета Новикова
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