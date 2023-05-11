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15:26, 11 мая 2023Россия

В Госдуму внесли закон о внеконкурсном зачислении в вузы одной категории россиян

Проект закона о зачислении в вузы бывших участников СВО без экзаменов внесли в ГД

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

Проект закона о зачислении в вузы одной категории россиян без вступительных экзаменов внесли в Госдуму. Это следует из данных, опубликованных на портале обеспечения законодательной деятельности Думы.

Согласно опубликованным данным, право внеконкурсного зачисления в высшие учебные заведения планируется предоставить бывшим участникам специальной военной операции (СВО).

Проект предусматривает поправки к действующему в России закону об образовании — его намерены дополнить упоминанием граждан, участвовавших в СВО на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

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Зачислять в вузы будут по результатам собеседования в течение трех лет после увольнения со службы или демобилизации. Разработчики поправок утверждают, что принятие документа не потребует дополнительных бюджетных расходов.

В мае 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов» и поручил правительству создать специальные квоты приема на обучение по образовательным программам высшего образования для поступления детей участников, в том числе погибших, специальной военной операции.

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Марк Леонов
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