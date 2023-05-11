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12:06, 11 мая 2023Из жизни

Родственники девушки ослепили и забили насмерть ее жениха

Deccan Herald: родственники девушки из Индии забили насмерть ее жениха, не желая свадьбы

Фото: Michael Fortsch / Unsplash

В Индии родственники девушки из штата Телингана забили насмерть ее жениха, так как не хотели их свадьбы. Об этом сообщает Deccan Herald.

В пятницу, 5 мая, 22-летнего Абхиджита Кумара нашли в зарослях тростника недалеко от деревни Гиджияпур. Мужчина был жестоко избит и ослеплен. Родные доставили его в больницу, однако там он вскоре скончался от полученных травм.

Следователи установили, что Кумар встречался с девушкой из Гиджияпур и собирался жениться на ней. Однако семья избранницы была против брака, поэтому родные молодого человека организовали свадьбу без их участия. В день происшествия Кумар отправился в деревню возлюбленной и не вернулся, после чего родственники начали поиски. «Девушка моего брата отказалась выйти замуж за другого человека, что очень разозлило ее отца Виджая Пала, который угрожал убить Абхиджита. 5 мая они жестоко избили его и бросили умирать. Они хотели сжечь его, потому что думали, что он уже умер», — заявила сестра покойного.

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Полиция предъявила обвинения в непредумышленном убийстве трем членам семьи избранницы Кумара, однако статья может быть изменена на более тяжкую после того, как следствие получит результаты вскрытия. Двое участников расправы, включая мать девушки, задержаны.

Ранее сообщалось, что 32-летний Сарджу Маркам из Индии заложил бомбу в свадебный подарок и убил соперника, женившегося на его бывшей возлюбленной. Мужчина поместил взрывное устройство в музыкальный центр.

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Никита Савин
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