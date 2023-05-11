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16:02, 11 мая 2023Силовые структуры

Передавшего координаты отдела полиции наводчика СБУ задержали в Запорожье

В Мелитополе задержали наводчика, передавшего СБУ координаты отдела полиции в Веселом

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Запорожской области сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего жителя Мелитополя, работавшего на Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Наводчик передал украинским спецслужбам координаты отдела полиции в поселке городского типа Веселое.

Известно, что мужчина также отправлял СБУ координаты других объектов городской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ в ДНР предотвратили покушение СБУ на мэра Горловки Приходько.

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Елизавета Новикова
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