Передавшего координаты отдела полиции наводчика СБУ задержали в Запорожье

В Мелитополе задержали наводчика, передавшего СБУ координаты отдела полиции в Веселом

В Запорожской области сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего жителя Мелитополя, работавшего на Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Наводчик передал украинским спецслужбам координаты отдела полиции в поселке городского типа Веселое.

Известно, что мужчина также отправлял СБУ координаты других объектов городской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ в ДНР предотвратили покушение СБУ на мэра Горловки Приходько.

