Россиянин пришел знакомиться с будущим зятем и разбил ему голову

Житель Ростова-на-Дону пришел знакомиться с будущим зятем и разбил ему голову камнем

Житель Ростова-на-Дону пришел знакомиться с будущим зятем и разбил ему голову камнем. Об этом сообщается в Telegram-канале Don Mash.

По информации издания, россиянин был в гостях у падчерицы. Девушка планировала познакомить его с избранником. Во время застолья мужчине показалось, что будущий родственник пытается флиртовать с его сожительницей - матерью девушки. Он захотел решить ситуацию на кулаках, но молодой человек выгнал его на улицу.

Спустя какое-то время нетрезвый ростовчанин вернулся в квартиру с камнем. Он ударил им хозяина жилища по голове. Соседи услышали крики и вызвали оперативников.

Пострадавшего отвезли в больницу с сотрясением. С его обидчиком начала разбираться полиция.

Ранее сообщалось, что в Югре осудили на семь лет пенсионера за избиение до смерти 89-летней тещи из-за телевизора. Россиянина признали виновным по части 4 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).