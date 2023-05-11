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10:56, 11 мая 2023Россия

Россиянин пришел знакомиться с будущим зятем и разбил ему голову

Житель Ростова-на-Дону пришел знакомиться с будущим зятем и разбил ему голову камнем

Фото: Kristen Sturdivant / Unsplash

Житель Ростова-на-Дону пришел знакомиться с будущим зятем и разбил ему голову камнем. Об этом сообщается в Telegram-канале Don Mash.

По информации издания, россиянин был в гостях у падчерицы. Девушка планировала познакомить его с избранником. Во время застолья мужчине показалось, что будущий родственник пытается флиртовать с его сожительницей - матерью девушки. Он захотел решить ситуацию на кулаках, но молодой человек выгнал его на улицу.

Спустя какое-то время нетрезвый ростовчанин вернулся в квартиру с камнем. Он ударил им хозяина жилища по голове. Соседи услышали крики и вызвали оперативников.

Пострадавшего отвезли в больницу с сотрясением. С его обидчиком начала разбираться полиция.

Ранее сообщалось, что в Югре осудили на семь лет пенсионера за избиение до смерти 89-летней тещи из-за телевизора. Россиянина признали виновным по части 4 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

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Анна Щербакова
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