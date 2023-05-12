Соперник Эрдогана пообещал не разрывать отношения с Россией в случае победы

Соперник Эрдогана Кылычдароглу пообещал не разрывать отношения с Россией в случае победы

Главный соперник турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах Кемаль Кылычдароглу заявил, не станет разрывать отношения с Россией в случае победы, а, напротив, выступит с новой мирной инициативой по Украине. Цитату приводит ТАСС.

При этом он пообещал поддержать расширение НАТО. Впрочем, кандидат напомнил, что у Анкары тесные экономические связи с Москвой, и дал понять, что будет придерживаться баланса во внешней политике. «Но мы не допустим вмешательства в наши внутренние дела», — подчеркнул Кылычдароглу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отрицает такую возможность: по его словам, Москва и не собиралась вмешиваться в дела Турции.

Выборы президента и парламента в Турции пройдут 14 мая. Для победы в гонке за высший пост претенденту надо набрать более 50 процентов голосов. Если этого не произойдет, то второй тур состоится 28 мая.