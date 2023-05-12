Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 12 мая 2023Наука и техника

Создан дезинфицирующий материал против устойчивых больничных инфекций

Nano Select: разработано дезинфицирующее покрытие на основе пластмассы и хлоргексидина

Фото: Volurol / Shutterstock / Fotodom

Команда специалистов из Ноттингемского университета (Великобритания) создала дезинфицирующий материал против устойчивых больничных инфекций на основе пластмассы. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Nano Select.

В процессе разработки был использовал распространенный антисептик хлоргексидин, которым затем покрыли полимер акрилонитрилбутадиенстирол (ABS). Чтобы проверить эффективность нового покрытия на молекулярном уровне авторы воспользовались методом масс-спектрометрии вторичных ионов (TOF-SIMS).

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Они обнаружили, что материал быстро уничтожал микробы (в течение 30 минут). При этом через 45 минут поверхности все еще были стерильны. Разработка оказалась эффективной против SARS-COV-2: через 30 минут не было выявлено жизнеспособных частиц вируса. Примечательно, что поверхность смогла убить некоторые устойчивые к хлоргексидину штаммы бактерий.

Другими особенностями покрытия было то, что оно не распространяется в окружающую среду и не вымывается с поверхности при прикосновении. Дополнительным плюсом является основа в виде пластмассы — этот материал широко распространен в медицинских центрах. Изготовление медицинского инвентаря с использованием нового материала поможет частично решить проблему устойчивости патогенов к препаратам, а также снизить количество внутрибольничных инфекций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Стратегия Запада насчет капитуляции России провалилась. Почему страны отказались вступать в конфликт с Москвой?
Все страны ЕС согласились с ужесточением энергетических санкций против России
Рогов рассказал об угрозах Киева сотрудникам Запорожской АЭС
32-летняя Zivert в топе и мини-юбке восхитила пользователей сети своей фигурой
Около Токио зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2
Россиянка надела электронный браслет на кота и сбежала из-под домашнего ареста
Wildberries приостановил начисления за рекламу после митинга продавцов
Парень раскрыл самый грязный интимный секрет возлюбленной ради спасения ее брата
Полковник заявил о последних днях существования ВСУ
Подруги избитой актрисы «Улиц разбитых фонарей» поделились версией случившегося
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.