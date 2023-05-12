В Москве произошла массовая отмена рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 12 мая отменили и задержали 21 рейс

В аэропортах Москвы в пятницу, 12 мая, произошла массовая отмена и задержка рейсов — вылет 21 воздушного судна произошел не по расписанию. Информация об этом появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписания».

Согласно размещенным в сети данным, в аэропорту Внуково задержаны два рейса и отменено шесть, в Шереметьево изменено время вылета одного самолета. В Домодедово задержано отправление еще семи лайнеров, вылет пяти был отменен. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

Ранее в мае дерматологи предупредили туристов о риске возникновения рака кожи из-за частых полетов на самолете. Специалисты рассказали, что на высоте полета воздушных судов негативное воздействие солнечных лучей на кожу сильно возрастает.