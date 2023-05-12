В России спрогнозировали рекордное число выданных автокредитов

РИА Новости: до конца 2023-го объем выдачи автокредитов в России вырастет до 1 трлн рублей

Российские банки ожидают роста на рынке автокредитования по итогам 2023 года. Об этом со ссылкой на представителей отрасли сообщает РИА Новости.

Эксперты ВТБ спрогнозировали, что до конца года физлица оформят займов на сумму более 1,1 триллиона рублей. Это на 4 процента выше результатов 2021 года и на 60 процентов больше, чем показатели 2022-го. В Альфа-банке добавили, что рынок автокредитования будет расти при стабильной ситуации в экономике.

По словам представителей Абсолют-банка, число выданных кредитов вырастет за счет развития параллельного импорта и снижения кредитных ставок на новые автомобили. В «Росбанк Авто» также отметили, что продажи машин в кредит увеличатся благодаря льготной программе кредитования, специальным программам от производителей и сдерживанию ключевой ставки.

Ранее аналитики Frank RG подсчитали, что в апреле 2023 года российские банки оформили 77 тысяч автокредитов на 109,5 миллиарда рублей. Это рекордный объем выданных займов с 2013 года. За месяц число купленных в кредит автомобилей выросло на 9 процентов, а общая сумма оформленных ссуд — на 14 процентов.

По итогам апреля в России продали 54 270 новых легковых автомобилей и LCV (легкий коммерческий транспорт). Это на 70,6 процента больше в годовом выражении. Основную часть из них составили отечественные автомобили Lada (27 635 машин, плюс 225 процентов), в то время как число реализованных китайских машин — Haval, Geely, Changan, Great Wall — поднялось на 150-950 процентов.