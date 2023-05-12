Система ПВО сбила крупный неопознанный объект под Белгородом

SHOT: система противовоздушной обороны сбила под Белгородом крупный неопознанный объект

Под Белгородом система противовоздушной обороны (ПВО) сбила крупный неопознанный объект. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, система ПВО могла сбить ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) или беспилотник самолетного типа. В частности, это мог быть дрон Mugin-5 Pro.

В настоящее время обломки неопознанного объекта изучают специалисты. Другие подробности случившегося пока неизвестны.

11 мая о работе системы ПВО в Белгородской области сообщал губернатор российского региона Вячеслав Гладков. Предварительно, никто не пострадал.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.