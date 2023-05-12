Зеленский не поддержал проведение «Евровидения-2023» в Великобритании

Daily Mail: Зеленский считает, что вместо Британии «Евровидение» должна принимать Словакия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предпочел бы, чтобы конкурс «Евровидение», финал которого состоится 13 мая, принимала Польша или Словакия, а не Великобритания. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на выступление президента в эфире «Би-би-си».

Зеленский не поддержал идею проведения «Евровидения» в британском Ливерпуле и назвал лучшими кандидатами Польшу или Словакию, аргументировав это тем, что тогда граждане Украины смогли бы принять участие в конкурсе. «С самого начала мое мнение заключалось в том, что если мы не можем провести "Евровидение", то оно должно состояться в одной из стран, которые граничат с нами, таких как Словакия, Польша или любая другая страна, куда наши люди могут легко добраться. Где-то поблизости», — сказал он.

Вместе с тем президент Украины отметил, что испытывает большое уважение к Соединенному Королевству и его гражданам. Тем не менее он заключил, что в итоге главное — что конкурс вообще состоится, и люди покажут таланты.

Ранее издание The Times со ссылкой на Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщило, что корпорация «Би-би-си» и другие международные вещатели отказались предоставлять Зеленскому возможность выступить с видеообращением в финале «Евровидения». Отмечалось, что выступление главы государства противоречило бы правилам проведения конкурса. В свою очередь пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг просьбу главы республики выступить с видеообращением на «Евровидении-2023».