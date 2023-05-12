В Белом доме прокомментировали телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина

В Белом доме заявили об отсутствии деталей телефонного разговора Байдена и Си Цзиньпина

В Белом доме пока не располагают деталями возможного телефонного разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщила РИА Новости высокопоставленная представительница американской администрации.

Она заявила, что в администрации президента полагают, что «обе стороны признают важность коммуникации между лидерами США и КНР как средства стабилизации отношений и управления конкуренцией».

Ранее сообщалось, что США также прорабатывают возможность визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай и обсуждают с Пекином возможные поездки американских министров финансов и торговли.

24 апреля стало известно, что США хотят расширить сотрудничество каналов связи с Китаем, в том числе по военной линии.