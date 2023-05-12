Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:15, 12 мая 2023Мир

В Белом доме прокомментировали телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина

В Белом доме заявили об отсутствии деталей телефонного разговора Байдена и Си Цзиньпина
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В Белом доме пока не располагают деталями возможного телефонного разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщила РИА Новости высокопоставленная представительница американской администрации.

Она заявила, что в администрации президента полагают, что «обе стороны признают важность коммуникации между лидерами США и КНР как средства стабилизации отношений и управления конкуренцией».

Ранее сообщалось, что США также прорабатывают возможность визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай и обсуждают с Пекином возможные поездки американских министров финансов и торговли.

24 апреля стало известно, что США хотят расширить сотрудничество каналов связи с Китаем, в том числе по военной линии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Минобороны опровергло заявления о прорыве обороны в зоне СВО
Трамп обжаловал вердикт по делу о попытке изнасилования журналистки
Польше предрекли катастрофу после поражения Украины
Активисты в Вильнюсе облили кетчупом Шендеровича
Центробанк описал сценарий восстановления российской экономики
Названы финалисты «Евровидения-2023»
Минобороны сообщило об активных действиях российских военных в Авдеевке
Нашествие насекомых в Москве попало на видео
Разработана капсула для исследования пищеварительного тракта
В Белом доме прокомментировали телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.