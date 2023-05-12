Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:30, 12 мая 2023Мир

В Британии оценили способность ракет Storm Shadow изменить ситуацию в зоне СВО

Обозреватель Telegraph Пейдж: британские ракеты Storm Shadow не помогут ВСУ в зоне СВО

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Британские ракеты Storm Shadow, которые Лондон обещал передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), не изменят баланса сил в зоне проведения специальной военной операции (СВО), об этом рассказал обозреватель The Telegraph Льюис Пейдж.

Ракеты неспособны изменить ситуацию в зоне СВО и не помогут Киеву, оценил он. Как уточнил обозреватель, британцам нравится утверждать, что Storm Shadow была разработана совместно с Францией и является передовым оружием. По мнению Пейджа, это не соответствует действительности. Он уточнил, что настоящая ракета родилась из франко-германского проекта, который запустили еще в 1983 году.

Журналист указал на то, что как и танк Challenger, Storm Shadow никогда не пользовалась блестящей репутацией. В 2003 году ракета на испытаниях пробила бетон, но не взорвалась. Пейдж добавил, что Storm Shadow по сути является дозвуковым реактивным самолетом, который можно сбить стандартными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Сейчас ее можно запускать только с самолета Eurofighter Typhoon.

Ранее CNN со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников заявил, что Британия передала Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о ранении депутата Госдумы при обстреле Луганска
Во Франции призвали отказаться от поставок оружия ВСУ
Американский посол извинился перед ЮАР за обвинения в поставках оружия России
В России предложили признать использование даркнета незаконным
Cелфи Собчак без косметики и фильтров восхитило пользователей сети
В Британии оценили способность ракет Storm Shadow изменить ситуацию в зоне СВО
В Грузии назвали условие для перевода Саакашвили в тюрьму
Жителей Харьковской области призвали эвакуироваться из-за участившихся обстрелов
На Западе заявили о неуверенности чиновников Украины в успехе контрнаступления
Трамп заявил о сумасшествии на южной границе США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.