В России рассказали о проблемах с обнаружением ракет Storm Shadow

Эксперт Корнев: ракеты Storm Shadow издалека могут быть незаметны для средств ПВО

Ракеты Storm Shadow, которые Великобритания решила предоставить Украине, на сверхмалых высотах и большой дальности могут быть незаметны для средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своей колонке для «Известий» написал редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

По его оценке, британские ракеты могут перехватываться российскими системами «Панцирь», «Тор», «Бук», а также С-300 и С-400. «Но в последнем случае есть проблема — если ракеты будут идти на сверхмалых высотах, они могут оказаться затененными складками местности, и комплексы ПВО могут их не увидеть на большой дальности», — рассказывает эксперт.

Согласно Корневу, «на средней и малой дальности эти ракеты почти наверняка будут обнаруживаться и нормально поражаться».

В мае полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что ракеты большой дальности Storm Shadow могут представлять серьезную опасность, поскольку их заявленная дальность составляет до 200 километров.

В том же месяце телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников сообщил, что Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.