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09:03, 12 мая 2023Путешествия

Пляжная страна Европы изменила правила въезда для туристов с шенгенскими визами

Болгария запретила въезд в страну туристам по неоткрытым шенгенским визам

Фото: Neven Myst / Unspash

Власти Болгарии изменили правила посещения страны для туристов с многократными шенгенскими визами — теперь въезд в республику по неоткрытому шенгену запрещен. Соответствующее решение принял Совет Министров Болгарии, его текст опубликовало издание «Държавен вестник».

Согласно документу, теперь обладателям мультивиз до въезда в пляжную страну Европы необходимо хотя бы раз посетить одно из государств, входящих в Шенгенскую зону. Аналогичные правила начали действовать в отношении виз Румынии и Кипра: с этими визами также можно въехать в Болгарию после посещения страны, которая выдала визу.

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Отмечается, что Болгария не входит в Шенгенскую зону, однако разрешает въезд в страну с шенгенской, кипрской или румынской визами.

Ранее стало известно, что Европа и США приготовились к массовому наплыву туристов — авиакомпании спрогнозировали туристический бум по данным направлениям в 2023 году. Наибольшей популярностью у путешественников пользуются Сербия и Турция, куда в 2023 году прибыло на 32 и 21 процент отдыхающих больше, чем в доковидном 2019 году.

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Валентина Процкова
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