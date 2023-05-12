Мировые цены на уголь упали до минимума

MMI: мировые цены на коксующийся уголь упали до минимума за восемь месяцев

Экспортные цены на коксующийся уголь из Австралии, который является международным ориентиром, упали до минимума за последние восемь месяцев. Снижение началось в феврале, с тех пор, например, стоимость партий премиального низколетучего угля упала на 37 процентов, до 232 долларов за тонну. Об этом со ссылкой на данные отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI) пишут «Ведомости».

На фоне этой тенденции начали резко снижаться и экспортные цены на российский уголь. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка, с февраля по апрель котировки на уголь марки ГЖ упали на четверть, до 174 долларов.

Главной причиной падения цен на уголь стало улучшение ситуации с поставками из Австралии, что связано с погодными условиями. Свое влияние оказывает и увеличение добычи в Китае, который остается главным потребителем угля в мире.

В то же время спрос китайских потребителей оценивается как слабый, что связано с сокращением объемов производства чугуна по причине избытка металлопроката. Аналитики ожидают восстановление спроса на уголь в Китае не раньше второго полугодия при условии позитивных изменений на рынке. В том числе речь идет о росте китайской экономики.

Между тем в России стоимость коксующегося угля в апреле выросла на четверть по отношению к марту. Директор ЦЦИ Евгений Грачев предположил, что изменения на российском рынке могут отставать от мировых, также могло повлиять ослабление рубля.

Ранее сообщалось, что в мае до минимума за два года опустилась стоимость сжиженного природного газа (СПГ) в Северо-Восточной Азии. Низкий спрос в регионе позволяет Европе закупать топливо по выгодной цене, а возможный рост цен на топливо эксперты также связывают с ускорением экономики КНР.