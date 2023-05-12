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03:49, 12 мая 2023Экономика

Decathlon нашла покупателя на часть своих магазинов в России

«Известия»: Decathlon нашла покупателя для пяти своих магазинов в России

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Компания Decathlon нашла покупателя на часть своих магазинов в России. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, в Минпромторге рассказали, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила заявку на эту сделку.

«Известия» отмечают, что помещения расположены в разных регионах, однако они не считаются стратегическими для компании. Уточняется, что речь идет о продаже пяти магазинов в некоторых регионах.

Ранее сообщалось, что немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas планирует передать российское подразделение иностранному инвестору.

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Юлия Мискевич
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