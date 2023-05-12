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18:00, 12 мая 2023Среда обитания

В России подскочили продажи электрокаров

«Автостат»: в апреле в России почти в пять раз выросли продажи электрокаров

Фото: Ernest Ojeh / Unsplash

В апреле 2023 года в России подскочили продажи электрокаров. За год показатель вырос почти в пять раз, сообщает агентство «Автостат».

По итогам четвертого месяца текущего года в стране реализовали 861 электрический автомобиль. По данным экспертов агентства, в 2023-м продажи электрокаров повышаются от месяца к месяцу. Так, в апреле 2022 года было продано 180 таких машин.

В топ-3 среди брендов автомобилей вошел Evolute — в апреле было реализовано 187 электромобилей компании. Лидером рейтинга стал Volkswagen (было продано 198 штук, на третьей позиции расположилась Tesla (123 штук). В общей сложности на долю этих компаний пришлось почти 60 процентов от всех проданных электрических машин.

Ранее специалисты страховой компании «Росгосстрах» и ГК АВТОДОМ пришли к выводу, что более 30 процентов россиян планируют перейти на электрокары. При этом пять процентов опрошенных посчитали подходящим вариантом гибридную машину, которая работает и с помощью двигателя внутреннего сгорания, и от энергии аккумулятора.

Нина Ташевская
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