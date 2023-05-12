Курс турецкой лиры обвалился до минимума накануне выборов президента

Курс турецкой лиры к доллару упал до минимальных 19,91 лиры накануне выборов президента

В ходе торгов 12 мая турецкая лира резко упала в цене, а затем отскочила обратно, свидетельствуют данные Investing.com. Резкие изменения котировок происходят накануне выборов президента.

В нижней точке валюта по отношению к доллару обвалилась до отметки в 19,91 лиры. Впоследствии курс доллара резко скорректировался до уровня в 19,5-19,6 лиры. Скачки повторялись несколько раз в течение дня. На момент написания материала доллар торговался на уровне 19,6 лиры.

Эксперты объясняют высокую волатильность турецкой валюты к американской растущими опасениями по поводу результатов выборов президента. Рынок отражает беспокойство относительно неопределенности, которая может прийти со сменой правительства, и того, как власти в дальнейшем будут управлять валютным курсом. В то же время курс доллара искусственно регулируют турецкие банки по требованию местного ЦБ — лира должна быть под контролем до дня выборов.

Агентство Reuters ранее отмечало, что действующий президент республики Реджеп Тайип Эрдоган рискует проиграть борьбу из-за кризиса стоимости жизни и резкого обесценивания национальной валюты. На ухудшение показателей в значительной степени повлияла неортодоксальная денежно-кредитная политика президента, которая заключается в снижении ключевой процентной ставки несмотря на высокую инфляцию. С начала 2021 года, когда начался эксперимент, курс лиры рухнул в 2,6 раза.

Выборы президента и парламента в Турции пройдут 14 мая. Для победы в гонке за высший пост претенденту надо набрать более 50 процентов голосов. Если этого не произойдет, то второй тур состоится 28 мая.