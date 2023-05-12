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23:16, 12 мая 2023Бывший СССР

Жителей Харьковской области призвали эвакуироваться из-за участившихся обстрелов

ВГА Харьковской области призвала жителей эвакуироваться из-за участившихся обстрелов ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области в своем Telegram-канале выступила с призывом к жителям подконтрольных России населенных пунктов произвести эвакуацию в безопасное место. Причиной этого стали участившиеся обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ и с целью избежать жертв среди мирного населения Военно-гражданская администрация Харьковской области рекомендует вам на время покинуть территорию нашей области», — сказано в сообщении.

Отмечается, что жителям будет лучше вернуться в свои дома, когда обстановка в регионе станет более спокойной.

Ранее главное управление МВД по Запорожской области сообщило об обнаружении крупного тайника, в котором в общей сложности находились 21 граната, а также более пяти тысяч патронов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра. Все обнаруженное было изъято и направлено на экспертизу.

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Марина Совина
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