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04:23, 12 мая 2023Культура

Пластический хирург рассказала о возможных операциях Киркорова

Пластический хирург Любченко: Киркоров перенес оперативный лифтинг и круговую подтяжку
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Король российской эстрады Филипп Киркоров перенес несколько оперативных вмешательств, которые значительно изменили его внешность. Пластический хирург Анастасия Любченко рассказала в интервью Passion.ru о возможных операциях поп-звезды.

Имидж исполнителя претерпел сильные изменения. Киркоров стал стройным и подтянутым, избавился от морщин, а после осветлил до белизны волосы и надел голубые глазные линзы. По мнению хирурга, оперативные вмешательства выдают взлетевшие вверх брови короля эстрады. Певцу, возможно, провели эндоскопический лобно-височный лифтинг. То есть натянули кожу, сделав перед этим надрезы вдоль линий роста волос.

Такая операция избавляет человека от морщин, но сильно меняет естественное положение бровей. А чтобы сохранить такой результат, дважды в год нужно делать уколы ботокса.

Кроме лифтинга, считает хирург, Филиппу Киркорову сделали нижнюю блефаропластику и убрали мешки под глазами. Возможно, были также чик-лифтинг, подтяжка средней зоны лица.

«Не исключена круговая подтяжка лица и шеи, так как певец на данный момент может похвастаться четким овалом лица», — также предположила Любченко.

Ранее пластический хирург Олег Ведров рассказал, что Филипп Киркоров мог получить округлые ягодицы благодаря пересадке жира с живота.

Экспресс-способ обзавестись ягодицами в стиле американской бизнесвумен Ким Кардашьян называется липофилинг, объяснил врач. Скорее всего, именно к этой процедуре прибег король эстрады, до этого открыто признавшийся, что сделал липосакцию живота с прорисовкой рельефа, предположил Ведров.

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Марина Совина
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