В США оценили возможность помогать Украине при наступлении дефолта

Белый дом обещал помогать Украине до конца финансового года даже при наступлении дефолта

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби прокомментировал, каким образом США смогут оказывать дальнейшую поддержку Украине. Его слова приводит РИА Новости.

На брифинге Кирби оценил возможность помогать Украине при наступлении дефолта и заявил, что США смогут оказывать поддержку до конца финансового года, который завершится в стране 30 сентября.

«Что касается поддержки Украины, то она зависит от ассигнований, которые были выделены нам конгрессом в минувшем году. Мы все еще задействуем эти выделенные средства и ожидаем, что сможем продолжать делать это до конца текущего финансового года», — обещал он.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен оценила сроки наступления дефолта в стране. Согласно ее прогнозу, деньги у Вашингтона закончатся в начале июня. «Есть шанс, что это произойдет 1 июня. Конечно, присутствует значительная неопределенность», — отметила министр. До этого Йеллен предупреждала, что у Минфина заканчиваются способы для предотвращения дефолта в США.