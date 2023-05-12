Глава МАГАТЭ представит соглашение с Россией и Украиной по защите ЗАЭС

Reuters: глава МАГАТЭ Гросси представит СБ ООН соглашение с Москвой и Киевом о защите ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в этом месяце планирует представить Совбезу ООН соглашение с Россией и Украиной по защите Запорожской АЭС, сообщает Reuters со ссылкой на четырех дипломатов.

Один из собеседников агентства считает, что проект договора выглядит многообещающе. Другие утверждают, что Киев, долгое время сопротивлявшийся подписанию документа, теперь выступает за его принятие — в то время как Москва якобы сопротивляется проекту.

Точная дата встречи, на которой Гросси передаст документ СБ ООН, не назначена.

Работа над соглашением ведется на протяжении нескольких месяцев. Обострение обстановки вокруг ЗАЭС началось после того, как российские войска взяли станцию под контроль 4 марта 2022-го. После этого АЭС на протяжении нескольких месяцев подвергалась обстрелам, которые повредили линии внешнего электроснабжения. В августе станцию посетила делегация МАГАТЭ, а позднее, в сентябре, работа станции была полностью остановлена из соображений безопасности.