Любовница сотрудника Wildberries выбросила вещи его жены на 1,5 миллиона рублей

Любовница сотрудника Wildberries выкинула личные вещи его жены на 1,5 миллиона рублей

Любовница IT-сотрудника Wildberries выкинула в помойку личные вещи его жены более чем на миллион. Подробности инцидента публикуют журналисты РЕН ТВ.

Пострадавшая Анфиса Ким рассказала, что ее супруг завел роман на стороне с баскетболисткой новосибирского «Динамо» Викторией Щербаковой. «Я с мужем поругалась и с ребенком уехала к подруге, а он в это время начал отношения с ней», — пояснила женщина, добавив, что узнала об их связи, когда увидела фото мужчины на матче с участием спортсменки.

По словам Ким, она нашла аккаунт Щербаковой в соцсетях и потребовала от нее покинуть их с мужем квартиру, в которой последняя проживала, хоть и знала о браке своего возлюбленного. После этого любовница выбросила вещи супруги ее партнера, общая стоимость которых составила 1,5 миллиона рублей.

«Она выкинула все мои вещи, игрушки моего ребенка. Всю мою одежду, документы, выпускные альбомы, ювелирные изделия и парфюм», — уточнила собеседница издания. Она сказала, что написала заявление в полицию, по факту которого на данный момент проводится проверка.

В марте сообщалось, что пользовательница британского форума Mumsnet узнала об изменах бойфренда и придумала необычный способ отомстить ему. Она сделала скриншот сообщения любовницы и поставила его на заставку телефона партнера.