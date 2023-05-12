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15:20, 12 мая 2023Россия

Российский детский сад обвинили в издевательствах над воспитанниками

Детский сад на Сахалине обвинили в жестоких издевательствах над воспитанниками

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Частный детский сад в Южно-Сахалинске на Сахалине обвинили в жестоких издевательствах над воспитанниками. Об этом сообщает издание «Подъем».

Как отмечает портал, информация о подобном отношении к детям была опубликована в местных сообществах в социальных сетях. В постах пользовательница, представившаяся бывшей сотрудницей учреждения, рассказала, что воспитанников связывают и запирают в темных помещениях в качестве наказания.

В качестве подтверждения к постам были прикреплены фотографии связанного ребенка.

При этом директор детского сада отвергла эти обвинения, заявив, что служебная проверка никаких нарушений не выявила, и добавила, что ребенка связала сама бывшая воспитательница. По факту случившегося проводится проверка — о ней «Подъему» сообщила врио детского омбудсмена по региону Алина Полунина.

Ранее родители учеников российской спортшколы обвинили тренера в рукоприкладстве.

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Марк Леонов
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