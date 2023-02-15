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12:42, 15 февраля 2023Россия

Родители учеников российской спортшколы обвинили тренера в рукоприкладстве

Родители учеников спортшколы в Свердловской области обвинили тренера в рукоприкладстве

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Родители учеников российской спортшколы в городе Сухой Лог Свердловской области обвинили тренера по дзюдо в рукоприкладстве. Об этом 15 февраля сообщает портал E1.

Жалобу на педагога подписали четверо родителей. По их утверждению, россиянин не раз оскорблял детей, поднимал на них руку, а также бил воспитанников скакалкой и зарядкой от телефона. По словам их детей, во время занятий они чувствовали, что от тренера пахнет алкоголем.

Учеников и родителей опросили сотрудники городской прокуратуры. Они пришли к выводу, что показания детей последовательны и не противоречат друг другу, а приведенные родителями доводы подтвердились. По результатам проверки прокуратура вынесла представление главе Сухого Лога и директору спортивного учреждения, данные передали в полицию.

Комментируя происходящее, директор спортшколы объяснила, что у родителей нет доказательств неподобающего поведения педагога, поэтому он продолжает вести занятия. Свой ответ она также направила в прокуратуру. В свою очередь, тренер заявил, что дети его оговорили, потому что он наказал одного из учеников и не взял его на соревнования.

В пресс-службе областного главка МВД сообщили, что информация о причиненных детям побоях пока не подтвердилась. Несмотря на это, за другие упущения в работе педагог и директор спортшколы привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Сотрудники полиции продолжают проверку.

Ранее сообщалось, что двух воспитательниц детского сада в Сочи обвинили в избиении воспитанников с аутизмом. Издевательства над детьми попали на видео.

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Варвара Родикова
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