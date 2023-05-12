Алеся Кафельникова вышла на подиум в откровенном купальнике

Модель Алеся Кафельникова приняла участие в показе бренда Etam в откровенном купальнике

Российская модель Алеся Кафельникова приняла участие в показе модного бренда Etam и порадовала фанатов. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя манекенщица вышла на подиум в слитном купальнике черного цвета, чашки которого украшены сверкающими стразами. Кроме того, на размещенных кадрах видно, что верх изделия оформлен длинными завязками. Образ знаменитости дополнили массивные серьги в форме полукруга и блестящий браслет.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Какая красивая! Походка — огонь!», «Глаз не оторвать», «Похожа на Орнеллу Мутти», «Богиня», «Безупречная Алеся», — высказывались они.

В апреле Алеся Кафельникова раскрыла секрет красоты. Модель рассказала, что раз в месяц проходит процедуру чистки лица и прибегает к пилингу. Кроме того, девушка указала, что через день занимается спортом и подвергается скульптурированию и моделированию тела с помощью методик Vela Shape и VIP Line.