Обрушившуюся в Оренбурге карусель произвели в 2005 году

Гостехнадзор по Оренбургской области: обрушившуюся карусель произвели в 2005 году

Карусель в Оренбурге, при обрушении которой пострадали 19 человек, была произведена в 2005 году. Об этом сообщил заместитель начальника управления Гостехнадзора Оренбургской области Виктор Непочаев, его слова приводит РИА Новости.

«Карусель 2005 года, ей 18 лет, произведена в Чехии. Нам владелец не предоставил документы, неизвестно, как и когда ее эксплуатировали, проводили ли ремонт, какое было техническое обслуживание», — сказал собеседник агентства.

Непочаев отметил, что региональное управление Гостехнадзора предоставляло владельцу карусели инструкцию по регистрации аттракционов, однако он в ответ не передал необходимые документы и запустил карусель без надлежащей регистрации.

6 мая в парке «Оренпарк» рухнул аттракцион, на котором находились дети и взрослые. В мэрии Оренбурга сообщили, что падение кабинок карусели произошло из-за поломки в механизме аттракциона. В результате ЧП пострадали 19 человек.