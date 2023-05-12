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09:37, 12 мая 2023Россия

Обрушившуюся в Оренбурге карусель произвели в 2005 году

Гостехнадзор по Оренбургской области: обрушившуюся карусель произвели в 2005 году

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Карусель в Оренбурге, при обрушении которой пострадали 19 человек, была произведена в 2005 году. Об этом сообщил заместитель начальника управления Гостехнадзора Оренбургской области Виктор Непочаев, его слова приводит РИА Новости.

«Карусель 2005 года, ей 18 лет, произведена в Чехии. Нам владелец не предоставил документы, неизвестно, как и когда ее эксплуатировали, проводили ли ремонт, какое было техническое обслуживание», — сказал собеседник агентства.

Непочаев отметил, что региональное управление Гостехнадзора предоставляло владельцу карусели инструкцию по регистрации аттракционов, однако он в ответ не передал необходимые документы и запустил карусель без надлежащей регистрации.

6 мая в парке «Оренпарк» рухнул аттракцион, на котором находились дети и взрослые. В мэрии Оренбурга сообщили, что падение кабинок карусели произошло из-за поломки в механизме аттракциона. В результате ЧП пострадали 19 человек.

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Никита Абрамов
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