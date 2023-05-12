Опубликована карта боев в зоне СВО в день атак ВСУ

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО в день атак ВСУ

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий, которые произошли 11 мая, в день атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

За сутки на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском — российские войска ликвидировали до 1185 бойцов ВСУ, заявляет Минобороны. В западной части Артемовска (украинское название города — Бахмут) штурмовые отряды продолжили вести наступление. Им оказывали поддержку Воздушно-десантные войска России, которые сковывали подразделения ВСУ на флангах.

На соледарском тактическом направлении, продолжили в Минобороны, украинские войска провели наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 километров. ВСУ провели 26 атак с участием более тысячи военнослужащих, танков и другой военной техники. Все атаки отражены.

На малоильиновском направлении, по данным оборонного ведомства, Южная группировка российских войск заняла рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища. Бойцы 4-й и 200-й мотострелковых бригад, а также другие подразделения Вооруженных сил (ВС) России проявили мужество и отразили атаки противника.

Кроме того, в зоне спецоперации российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили Су-27, 25 беспилотников противника, а также перехватили три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

В Минобороны добавили, что за все время проведения специальной военной операции уничтожено 422 самолета, 230 вертолетов, 4099 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9108 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4796 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 141 единица специальной военной автомобильной техники.