MK.RU: 85-летнюю пенсионерку с сыном-инвалидом нашли мертвыми в квартире в центре Москвы

В квартире, расположенной в доме в Нижнем Кисловском переулке в центре Москвы, нашли мертвыми 85-летнюю пенсионерку с сыном-инвалидом, сообщает MK.RU.

По сведениям издания, пожилая женщина в последнее время с трудом передвигалась. Вместе с ней проживал 57-летний сын, второй сын эмигрировал в США. Он рассказал, что в последний раз общался с матерью по телефону 7 мая. Спустя четыре дня квартиру вскрыли. Сначала навстречу оперативникам и медикам выбежал пудель. Собака разом выпила около двух литров воды, налитой спасателями.

В коридоре обнаружили тело мужчины, а в комнате на полу лежала мертвая пожилая женщина. По предварительной версии, владелица жилища услышала, как сын упал, поспешила ему на помощь, но поскользнулась и при падении погибла.

В апреле сообщалось, что в квартире дома на улице Голубинской в Москве случайно нашли мумифицированное тело женщины. Жильцы расположенной ниже квартиры обнаружили, что их заливают. После того как им не удалось достучаться в квартиру этажом выше, двери в жилище вскрыли.