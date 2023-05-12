В США раскрыли детали подготовки ВСУ к контрнаступлению

CNN: ВСУ готовятся к контрнаступлению, нанося удары по складам оружия и командным центрам

Украинские войска готовятся к контрнаступлению, нанося удары по российским складам оружия и командным центрам. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По информации специалистов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) также предпринимают попытки атаковать бронетанковые и артиллерийские системы, чтобы подготовить поле боя для наступления.

Собеседники телеканала пояснили, что это стандартная тактика, разработанная перед крупными комбинированными операциями.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо отложить контрнаступление, так как ВСУ нужно больше времени для подготовки — они ожидают доставки западной военной помощи. Он выразил уверенность, что с тем, что уже есть у Киева, ВСУ могли бы двигаться вперед и добиться успеха. «Но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени», — сказал он.