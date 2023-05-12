Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:41, 12 мая 2023Интернет и СМИ

В США раскрыли детали подготовки ВСУ к контрнаступлению

CNN: ВСУ готовятся к контрнаступлению, нанося удары по складам оружия и командным центрам

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украинские войска готовятся к контрнаступлению, нанося удары по российским складам оружия и командным центрам. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По информации специалистов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) также предпринимают попытки атаковать бронетанковые и артиллерийские системы, чтобы подготовить поле боя для наступления.

Собеседники телеканала пояснили, что это стандартная тактика, разработанная перед крупными комбинированными операциями.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо отложить контрнаступление, так как ВСУ нужно больше времени для подготовки — они ожидают доставки западной военной помощи. Он выразил уверенность, что с тем, что уже есть у Киева, ВСУ могли бы двигаться вперед и добиться успеха. «Но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени», — сказал он.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны опровергло заявления о прорыве обороны в зоне СВО
В США раскрыли детали подготовки ВСУ к контрнаступлению
Найдено новое направление для мужских контрацептивов
Бойцы ЧВК «Вагнер» спасли из подвала в Артемовске семью с новорожденным
67-летняя Наталья Андрейченко показала селфи без фильтров
Пластический хирург рассказала о возможных операциях Киркорова
В Запорожье произошли взрывы
Певица Биби Рекса показала фигуру в купальнике с глубоким декольте
«Месть шлагбаума» самокатчику в Москве попала на видео
Назван вероятный преемник Маска на посту гендиректора Twitter
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.