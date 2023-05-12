Семерых российских заключенных обвинили в массовых беспорядках в СИЗО

В Черкесске семерых заключенных обвинили в организации массовых беспорядков в СИЗО

Семерых заключенных СИЗО-1 в Черкесске обвинили в организации массовых беспорядков, которые прошли в феврале 2022 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Карачаево-Черкесии.

В зависимости от роли им вменяют статьи 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и 212 («Массовые беспорядки») Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, с 17 февраля по 5 марта 2022 года один из обвиняемых — вор в законе — дал сигнал заключенным к началу беспорядков. Те, в свою очередь, отказались повиноваться сотрудникам учреждения, устроили погромы и поджоги.

Противоправные действия, в результате которых было повреждено имущество учреждения на полмиллиона рублей, пресекли сотрудники администрации СИЗО. Уголовное дело направлено в суд.

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