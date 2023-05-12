ЛДПР внесет законопроект о штрафах за рекламные звонки

Фракция ЛДПР внесет законопроект о штрафах до миллиона рублей за рекламные звонки

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов в беседе с РИА Новости рассказал, что внесет в пятницу, 12 мая, в Госдуму законопроект о штрафах до одного миллиона рублей за рекламные звонки.

Отмечается, что в планах дополнить часть первую статьи 18 закона «О рекламе». Статью 14.3 КоАП предлагается дополнить формулировкой о том, что неисполнение рекламораспространителем или оператором рекламной системы требования в форме устного сообщения абонента влечет наложение административного штрафа до 150 тысяч рублей (на юрлиц).

Помимо этого, предполагается, что повторное совершение такого административного правонарушения повлечет выплату штрафа в размере от 30 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, на должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов заявил о разработке законопроекта, согласно которому супружеские пары, прожившие в браке более 20 лет, должны получать дополнительные выплаты.